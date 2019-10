Venerdì 11 Ottobre 2019, 18:25 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2019 18:28

«Sono stato a S.Giovanni a Teduccio per vedere il parco che intitolammo a Troisi. Ecco come era bello allora ed ecco quanto è triste oggi. Sembra che si voglia addirittura cementificare l'area del laghetto: assurdo!»: lo scrive l'ex sindaco Antonio Bassolino in un post accompagnato da una foto d'epoca e una recente del parco.