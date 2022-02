Napoli, parco Virgiliano abbandonato: alberi abbattuti, aiuole incolte e voragini

Un papà rincorre la figlia in bicicletta preoccupatissimo: il viale è costellato di buche, ostacoli, tronchi tagliati e la bimba è troppo felice di pedalare per farci caso. Riesce a bloccarla proprio mentre sta per infilarsi con la ruotina della bici dentro una profonda spaccatura nell'asfalto. La rimprovera «ti avevo detto che era pericoloso», poi l'abbraccia per celebrare lo scampato pericolo.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati