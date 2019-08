Via i pini di Napoli, al Parco Virgiliano arrivano nuovi alberi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 21 Agosto 2019, 08:30

Un nuovo volto per il Virgiliano ridotto ora ad un cimitero di alberi dopo i drammatici eventi climatici del 2018 e del 2019. La giunta comunale ha accolto il progetto del comitato Salviamo Parco della Rimembranza insieme all'associazione Premio GreenCare Ets per rimettere in sesto l'area senza alcun onere per il Comune. I soldi li mette il comitato fatto di professionisti, imprenditori, avvocati, posillipini che vivono la zona e sono stufi dello scempio. La filosofia è: «Se possiamo dare una mano per il verd noi ci stiamo». Si chiama «sperimentazione di forme di collaborazione fra cittadini e amministrazione comunale per la cura del verde urbano».