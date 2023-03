Vomero, torna la fiaccolata di Pasqua per la pace: un momento di aggregazione scuola-famiglia

Sabato 1° aprile si terrà la consueta fiaccolata di Pasqua per le vie del Vomero organizzato dalla Scuola Scarlatti. Un appuntamento, che si rinnova da 25 anni, che ha come obiettivo di far vivere tutti insieme bambini e bambine, genitori, nonni, e familiari tutti, un momento di aggregazione nel segno di pace, amore, fratellanza.

Punto di incontro alle ore 10:30 è il cortile della scuola diretta dalla pedagogista Mariangela Marseglia in via Enrico Alvino dove ad accogliere i partecipanti ci saranno il babbo pasquale, il coniglio pasquale e il team di animatori dal nido autorizzato e scuola dell'infanzia paritaria. Ai bambini verranno date mantelle e palloncini gialli in rappresentazione della fiaccola.

Il corteo percorrerà via Scarlatti verso via Luca Giordano, alla volta della chiesa di San Gennaro ad Antignano dove verranno intonati canti dedicati alla pace. Lungo il percorso i bimbi, con l'aiuto degli adulti, distribuiranno ai passanti i messaggini di pace e di amore, e mostreranno i manifesti della pace che hanno preparato.

«Sarà un momento di aggregazione scuola-famiglia per valorizzare il nesso che c'è tra pedagogia, territorio e educazione. La Pasqua ci consente di festeggiare con i bambini la rinascita di Gesù che ci ha insegnato appunto ad amarci a volerci bene trasmettendo i valori della fratellanza, della solidarietà e dell'amore verso gli altri», ha spiegato la dottoressa Marseglia.