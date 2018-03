Napoli, la Pasqua di passione nel cantiere di via Marina: «Fateci ricominciare i lavori»

Giovedì 29 Marzo 2018, 11:16 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2018 11:16

Dopo lo stop delle attività di restyling nei cantieri via Marina, tutta l’area dei lavori è rimasta abbandonata a se stessa. Le aree delimitate dalle recinzioni sono deserte e il lavoro incompiuto opprime e deturpa una delle strade più frequentate della città. Il grande ritardo e i numerosi “intoppi” nella realizzazione di un restyling ancora lontano hanno trasformato questa porzione del quartiere Porto in uno dei cantieri più grandi e problematici della città. Adesso però i lavoratori, dopo essere stati costretti ad incrociare le braccia, attendono risposte e un immediato reinserimento.«Gli operai sono stati tutti licenziati e il cantiere è fermo» dichiara il sindacalista Massimo Sannino della Filca-Cisl. «In questo momento siamo in contatto con l’amministrazione comunale affinché si possa riprendere al più presto il lavoro su questa arteria fondamentale per i collegamenti cittadini e con l’hinterland. Speriamo che la situazione possa risolversi subito dopo Pasqua. Da quel momento poi, riprenderanno anche le nostre battaglie sindacali per far rispettare una volta e per tutte i diritti dei lavoratori».