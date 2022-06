Napoli, due giovani a passeggio per Chiaia con costume, ciabatte e occhiali:

A chi si ostina a dire che Napoli non è una città turistica, oggi ha risposto a suo modo l'insolita coppia che passeggiava serenamente lungo la centralissima via San Pasquale a Chiaia, a due passi da via dei Mille e dalle griffe, con un outfit non proprio cittadino.

I due giovani, provenienti presumibilmente dal lungomare o dalla Rotonda Diaz, non hanno esitato infatti a regalarsi un giro in centro in mise balneare: costume intero, occhiali da sole e scarpette lei, costume a pantaloncino, ciabatte, occhiali da sole e telefonino lui. Manco a dirlo, nessuno dei due indossava una maglietta o un copricostume, né tantomeno portava una borsa a conferma che si è trattato forse di un break dalla spiaggia alla ricerca di qualcosa.

Va detto, del resto, che l'origine della denominazione Chiaia è proprio Ghiaia ovvero spiaggia.

La scena non ha potuto non destare la curioistà dei tanti che a quell'ora, piena mattinata, si trovavano in zona e che non hanno resistito alla tentazione di immortalare la coppia con delle foto.