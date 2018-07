Napoli, il grande pasticcio dei cantieri al corso Vittorio Emanuele: bagarre al Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 23 Luglio 2018, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 23-07-2018 07:30

Pasticcio al Comune sul corso Vittorio Emanuele. Bloccato il restyling. A sorpresa spuntano nuovi cantieri in via Francesco Girardi, che sarà chiusa dal 23 luglio al 7 settembre per lavori sulle condotte del gas, e via Salvator Rosa, interessata, invece, dalla posa dei cavi Enel di media tensione. Entrambe le strade fanno parte del piano traffico alternativo per i lavori del Corso: con la loro chiusura si rischia la paralisi. Nonostante il rifacimento del pavè con l'asfalto, in sostituzione dei sanpietrini, nel tratto tra piazzetta Cariati e piazza Mazzini, sia ormai programmato da oltre un anno, i due nuovi interventi sulle strade limitrofe sono stati comunicati dalla seconda Municipalità a Palazzo San Giacomo solo martedì scorso. Così, il Comune ha fermato tutto. Convocata una riunione urgente per questa mattina in assessorato alle Opere Pubbliche, con tutti i servizi tecnici. Se non si troverà una soluzione, i lavori al Corso, che sarebbero dovuti iniziare già da 10 giorni, rischiano di slittare a dopo l'estate.