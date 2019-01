Pasticcio licenze: stop ai nuovi b&b tra Vomero, Posillipo e Fuorigrotta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 24 Gennaio 2019, 07:00

Stop ai nuovi B&B al Vomero, Posillipo e Fuorigrotta, mancano i titoli edilizi dei fabbricati costruiti prima del 1967: smarriti e introvabili anche negli archivi comunali. Il centro storico dopo 4 anni di espansione è saturo e la domanda si sta spostando verso altre zone. Ma la Confesercenti Aigo, che rappresenta i gestori delle strutture extralberghiere, lancia l'allarme: «Bloccato il 70% delle nuove domande per aprire B&B nei quartieri collinari, così si rischia di alimentare il sommerso». Quando un problema analogo si presentò qualche anno fa per il centro storico, il Comune lo risolse modificando il portale del Suap (Sportello unico attività produttive) e consentendo con la dicitura ante 1935 di bypassare l'assenza delle licenze edilizie. Per gli ante '67, invece, l'ipotesi al vaglio è che bisognerà fare un accertamento di conformità firmato da un tecnico, dal costo di circa mille euro. Ma non finisce qui. Dallo scorso settembre, infatti, il Comune ha introdotto i diritti di segreteria per l'apertura di un B&B. I napoletani dovranno sborsare circa 200 euro a pratica.