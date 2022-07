Napoli, l'icona rock Patty Smith in visita al Pio Monte della Misericordia

Un’ospite speciale in visita al Pio Monte della Misericordia. Patty Smith, a Napoli per il suo tour nazionale partito ieri dal Teatro Grande di Pompei, dopo la visita alla Cappella Sansevero, ieri mattina si è recata al Pio Monte della Misericordia per ammirare il capolavoro del Caravaggio «Le Sette Opere della Misericordia». Con l’occasione ha incontrato la Soprintendente dell'Istituzione Fabrizia Paternó.

APPROFONDIMENTI IL LIBRO Napoli segreta, il libro di Vittorio Del Tufo in omaggio sabato per i... IL RACCONTO Martone: «Io, il regista del Rione Sanità; ecco come... LA VISITA Real Bosco di Capodimonte, la visita dell'ambasciatore...

«Esprimo la mia gratitudine e ammirazione per il vostro ottimo lavoro e per condividere le meraviglie della Cappella. Che la bellezza e la Misericordia possano essere sempre assicurate!» Con questa dedica sul libro degli ospiti ha salutato e ringraziato il Pio Monte. Oltre la Cappella, ha ammirato al primo piano le opere della Quadreria dove, dalla Sala del Coretto, si è fermata nuovamente ad ammirare il capolavoro del Caravaggio dall'alto.

Un tour speciale accompagnata da Mario Quarantiello responsabile dell’Archivio storico del Pio Monte, da Maurizio Burale e Silvia Evangelista rispettivamente responsabile eventi e responsabile didattica dell’Istituzione. L’icona del rock è rimasta affascinata dal luogo e soprattutto dalle attività che il Pio Monte porta avanti ormai da oltre 400 anni.