La promessa rigenerazione da un lato e degrado e pericoli dall'altro. É lungo e complicato il percorso per riconsegnare la piena vivibilità alle numerose famiglie di Taverna del Ferro, il rione di San Giovanni a Teduccio diventato celebre per il faccione di Maradona. Nelle palazzine popolari di Napoli Est, che presto saranno completamente abbattute, cadono calcinacci e si ancora soluzioni alle infiltrazioni piovane. Intanto ai piedi delle stecche è tutto fermo nel cantiere finanziato dal Pnrr per il quale si attende il ritorno degli operai.

Le forti criticità nel complesso residenziale costruito negli anni Ottanta hanno portato il Comune di Napoli a intervenire, con opere per 600mila euro, in alcune scale e parti comuni - soltanto nella "stecca" versante Vesuvio - e, più di recente, a spendere quasi un milione per rifare le coperture di entrambe le costruzioni. Proprio nel corso di questi ultimi interventi è emersa la necessità di ulteriori lavorazioni non prevedibili durante la progettazione. In particolare, sono stati indicati come necessari la sostituzione di tutte le lamiere di copertura e interventi nei dieci torrini scala che «presentano diffuse zone di distacco dovute alla corrosione dei ferri di armatura, determinando un serio pericolo per la pubblica incolumità»: problematica scaturita all’ingresso di pioggia. Dunque, per garantire sicurezza e decoro sono stati previsti la spicconatura di intonaco lesionato e il loro risanamento, il ripristino delle ringhiere, nuovi infissi e plafoniere. Gli ulteriori lavori, di 115mila euro, sono stati coperti con i fondi per gli imprevisti.

Proprio negli ultimi giorni i residenti sono stati sorpresi dalla caduta di calcinacci dalle facciate degli alti fabbricati tanto che alcune zone sono state chiuse al passaggio. Lo denunciano gli attivisti del comitato di lotta ex Taverna Del Ferro che da diversi anni sollecitano il Comune a intervenire contro le minacce per gli abitanti e i diversi disagi. Tra questi le infiltrazioni piovane la cui soluzione dovrebbe arrivare con soluzioni urgenti per 700mila euro: si lavorerà sulle sigillature dei diversi edifici, ormai usurate, così da evitare ricadute alle singole abitazioni.

L'auspicio più forte di attivisti e residenti riguarda, però, la rigenerazione urbana di 106 milioni e mezzo tra Pnrr e PON Metro Plus con cui si abbattono le due stecche di case popolari e si lascia spazio a nuove case green e servizi. Per questo si attendono buone notizie dal Comune dopo le rassicurazioni dei giorni scorsi sul ravvio del cantiere dove sorgeranno le nuove abitazioni.