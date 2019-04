Napoli: Perimetrale Scampia piena di rifiuti, stop al traffico per la bonifica

Lunedì 1 Aprile 2019, 12:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fino alle 18 di venerdì 5 aprile saranno in corso operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti dai margini della carreggiata, di taglio della vegetazione, necessarie al ripristino dei dispositivi di ritenuta stradale e della segnaletica sull'asse viario di Napoli denominato Perimetrale Scampia. Per eseguire l'intervento è stato firmato un dispositivo di traffico temporaneo, di interdizione alla circolazione, in ingresso e uscita sulle rampe della Perimetrale Vomero- Soccavo-Pianura, dalla rotatoria Giustiniano in direzione Vomero e direzione Pianura. I flussi di traffico provenienti da Pianura e diretti verso via dell'Epomeo, Rione Traiano e Fuorigrotta potranno utilizzare l'uscita di via dello Sport o proseguire verso via Pigna; chi da via Giustiniano va in direzione Vomero e Tangenziale sarà indirizzato su via Pigna; chi da via De Ruggiero va in direzione via Giustiniano seguirà l'indicazione Pigna.