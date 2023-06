Presentato il «Pessoa Luna Park », progetto culturale che attraversa l'arte, il gioco, la musica, l'educazione dei bambini ed il benessere di comunità.

È stato presentato questa mattina a Palazzo San Giacomo il Pessoa Luna Park, un progetto culturale allestito nel Parco dei Quartieri Spagnoli. Il progetto ha il

patrocinio del Comune di Napoli, il progetto attraversa con leggerezza l’arte, il gioco,

la musica, l’educazione dei bambini, il benessere di comunità.

Si conferma la collaborazione con l’artista Roxy in The Box, con le

quattro installazioni «La biliardina», un calciobalilla con 22

personaggi femminili, che suggerisce la “sorellanza” in luogo della

competizione; «Ricchioners», un tiro al bersaglio contro l'omofobia;

«Bigotteria», un gioco contro il perbenismo e i luoghi comuni; e

«Naturaless», che indaga il rapporto fra gli abitanti urbani e la natura.

Dal 16 giugno appuntamenti di musica dal vivo con Tartaglia Aneuro e

Jovine, Gabriele Esposito, I disintegrati, Aldolà Chivalà, Dadà e Raiz

in duo. Dal 16 al 18 giugno sono inoltre in programma laboratori d’arte

per i più piccoli.