Dopo il funerale dei pini al Virgiliano il piano del Comune: sì a cinquemila alberi

Giovedì 20 Dicembre 2018, 07:00

Cinque milioni e mezzo di euro per 5.600 alberi, tra nuove piantumazioni e sostituzione di quelli compromessi, con un incremento del patrimonio arboreo del 7%. Questa la risposta del Comune dopo il funerale dei pini messo in scena dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Il Comune batte cassa alla Città Metropolitana dopo la pubblicazione dell'avviso di trasferimento fondi agli enti locali per interventi sul verde pubblico. Tra le zone su cui si concentrerà il progetto ci sono Posillipo e il parco Virgiliano, dove maltempo e parassiti hanno stravolto il paesaggio, e l'assenza di manutenzione delle strade ha devastato alberi e arbusti, come a viale Augusto.