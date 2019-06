Napoli, entra nel cimitero di Pianura con lo scooter. Il custode lo blocca: testata in faccia

Mercoledì 12 Giugno 2019, 17:53

Voleva raggiungere la tomba dei propri cari direttamente in sella al suo scooter, ma allo stop del custode del cimitero, G. M., 65 anni, l’uomo ha reagito aggredendo il lavoratore con una testata in pieno viso. La denuncia arriva dalla Cisl Fp di Napoli che ha espresso la solidarietà al lavoratore del comune di Napoli in servizio al cimitero di Pianura.L’episodio è accaduto in tarda mattinata, l’uomo era stato invitato dal lavoratore a parcheggiare fuori al cimitero il proprio scooter che tra l’altro ostacolava l’accesso all’automobile di una persona diversamente abile. L’aggressione è stata immediata. il custode è caduto a seguito della testata, un colpo violento che ha fatto perdere i sensi al dipendente comunale soccorso da un’ambulanza del 118. Trasportato all’Ospedale San Paolo, il custode è sotto osservazione clinica ed ha avuto una prognosi di 15 giorni.«Carenza di personale e turni massacranti. Gli operatori del cimitero sono costretti a lavorare in condizioni di precarietà e di insicurezza – spiegano il segretario della Cisl Fp Napoli Luigi D’Emilio e Agostino Anselmi responsabile Csl Fp per il comune di Napoli – ogni giorno i lavoratori dei cimiteri sono esposti a tantissimi rischi. I dipendenti dei cimiteri cittadini non hanno nessun responsabile e troppo spesso vengono abbandonati al loro destino per tutte le incombenze e le responsabilità che si assumono durante il servizio».