Mercoledì 13 Giugno 2018, 19:50 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2018 19:50

«Via Sartania, via Provinciale parco Attianese, via Padula, via Monti, via Montevergine e via dello Sport sono solo alcune delle strade della nostra Municipalità che in questi giorni stanno vivendo una nuova e drammatica crisi rifiuti. Sul nostro territorio il delicato equilibrio conferimento-raccolta è definitivamente saltato e il risultato è praticamente sotto agli occhi di tutti. Oltre al grave danno d'immagine per la IX Municipalità i cittadini di Soccavo e Pianura si trovano alle prese con una seria problematica igienico-sanitaria. Il caldo asfissiante di questi giorni, unito ai grossi cumuli di rifiuti ormai presenti dappertutto, rende letteralmente impraticabili le nostre strade. I residenti sono esasperati e non sanno più a chi rivolgersi», è la lettera denuncia della IX Municipalità, che lamenta i mancati interventi di raccolta rifiuti sul territorio di Pianura e Soccavo.