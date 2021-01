Napoli: «Il giardino della Ferrovia», a Pianura ​uno spazio per realizzare orti urbani

La Giunta comunale, su proposta del Vice Sindaco con delega all'urbanistica Carmine Piscopo, ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di una attrezzatura ad uso pubblico destinata a orti urbani, denominata il giardino della Ferrovia, in via Don Giovanni a Pianura.

Il progetto prevede la realizzazione di orti disposti su terrazzamenti con superfici variabili, per un totale di 2600 mq di spazio coltivabile, uno spazio pubblico attrezzato con tavoli, sedute, un'area gioco per bambini e un'area di 200 mq da destinare ad attività didattiche e di ortoterapia, che saranno organizzate in sinergia con le scuole e gli attori sociali presenti sul territorio. All'interno dell'area, accessibile da tre ingressi di cui uno carrabile, saranno anche collocati uno spazio per il compostaggio dei rifiuti, servizi igienici e un parcheggio pertinenziale.

«Con l’approvazione di questa delibera – dichiara l’Assessore Piscopo - si riconferma l’importanza e il successo della realizzazione di attrezzature ad uso pubblico, mediante convenzionamento, con i privati. Un meccanismo che consente di implementare e migliorare i servizi urbani per il territorio e di rispondere con particolare attenzione alle crescenti esigenze di luoghi aperti e di spazi coltivabili e collettivi».

