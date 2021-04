Napoli: rifiuti e clochard in piazza Capodichino, scatta l'operazione di bonifica

Nell’ambito delle attività promosse dagli Assessorati competenti guidati da Alessandra Clemente, polizia locale, Donatella Chiodo, welfare e Raffaele del Giudice, igiene urbana stamane si è intervenuti in piazza Capodichino al fine di bonificare aree fortemente degradate a causa di sversamenti abusivi e in quanto luogo di ricovero di senza fissa dimora. Si è intervenuti grazie al supporto delle unità di strada a sostegno delle persone e della polizia locale e della Napoli Servizi al fine di consentire sicurezza alle operazioni e pulizia della stessa area rispondendo alle istanze della municipalità, di cittadini e residenti impegnati per la vivibilità del quartiere.

APPROFONDIMENTI IL DEGRADO Vasto, la baraccopoli di via Torino: «Le mascherine ora servono... IL CASO Pompei, clochard svenuto sui binari salvato in extremis grazie al... IL CASO Protesta contro il clochard e i suoi cani, le associazioni:...