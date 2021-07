Napoli, a Piazza Cavour sparisce la discarica: «Ora interventi quotidiani e controlli»

Piazza Cavour, qualcosa si muove. Dopo settimane di denunce, segnalazioni e di polemiche scatenate dai cittadini stanchi di veder ridotta una delle piazze principali della città in una vera e propria discarica, finalmente sono stati rimossi i cumuli di rifiuti. In particolare i cittadini della zona hanno accolto con particolare soddisfazione la rimozione della maxi-discarica che cresceva di giorno in giorno nei pressi - paradossale - di una...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati