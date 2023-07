La puzza prende lo stomaco, la devastazione a base di pattume, resti di cibo e deiezioni, è ripugnante: le fotografie di questa pagina non riescono a restituire nella sua pienezza lo stato di degrado di piazza dei Martiri: bisogna andarci per capire, bisogna passare di fianco ai giardinetti che accolgono i leoni, e la colonna, dedicati ai martiri napoletani per scoprire di cosa parliamo, della vergogna che, di fronte a questa situazione, dovrebbe pervadere ogni napoletano, soprattutto chi amministra la città.

La questione non è d'oggi, anche se solo oggi sta raggiungendo il parossismo, favorita dal caldo asfissiante e dalla mancanza di pioggia. In mezzo ai giardinetti della piazza, da molti mesi, c'è un piccolo accampamento di homeless: due sono stanziali, altri si aggregano e vanno via senza soluzione di continuità. L'accampamento, come tutti i luoghi dove si acquartierano le persone senza fissa dimora, serve a tutti gli usi: non è solo riparo per la notte ma anche cucina, sversatoio di immondizia, luogo dove abbandonare gli abiti dismessi e, ovviamente, latrina. «Cosa volete che vi racconti? - si sfoga Guglielmo Campajola sulla soglia della sua «Caffettiera» - di quando al centro della mattinata quelle persone si abbassano i calzoni e fanno i loro bisogni incuranti delle persone che gli stanno attorno?».

Mettiamo subito precisi paletti al racconto di questa vicenda: non c'entrano temi come l'accoglienza, la solidarietà, la necessità di andare incontro alle esigenze dei disperati, perché la situazione è stata più e più volte segnalata alle autorità che dovrebbero occuparsi di queste situazioni, affinché si cercassero alternative per gli homeless; perché tutti quelli che vivono la piazza, a turno, si sono resi disponibili a contribuire a una soluzione per dare accoglienza a quelle persone. Il fatto è che ogni tentativo di offrire un tetto, viene rifiutato con sdegno e rabbia. Anche se la situazione, soprattutto sul fronte igienico, degenera di giorno in giorno.

Ieri nella sede napoletana dell'Unione Industriali c'era un vertice della sezione Industria Chimica, presieduta da Pierluigi Petrone: «Dalla finestra ho visto quello sconcio - spiega Petrone - e ho pensato alle decine di volte in cui ho chiesto una soluzione per quelle persone. Ora mi sembra che la questione sia irrisolvibile, visto il livello do degrado in cui sta sprofondando l'area del monumento ai Martiri napoletani».

Petrone chiede di chiarire che nella vicenda c'è qualcuno che prova a muoversi: «L'Assessore Santagada risponde sempre con immediatezza alle nostre segnalazioni. Manda di frequente squadre della nettezza urbana a ripulire tutto. Ma dopo un paio di giorni tutto torna come prima. L'unica soluzione è chiedere che si cerchino alloggi definitivi per queste persone. Cosa fanno gli assessorati e i dirigenti deputati a questo?».

La questione va avanti più o meno da un anno, da quando sono stati sistemati cancelli sotto ai porticati di via Morelli dove abitualmente cercavano riparo gli homeless. Non avendo più quello spazio storicamente loro, i senza casa hanno iniziato a cercare alternative, la più ambita è quella al centro di piazza dei Martiri.

Campajola spiega di sentire forte la necessità di una soluzione: «Ho chiesto di poter installare nuovamente, a mie spese, la storica recinzione al monumento, per evitare l'invasione. La mia proposta non è stata nemmeno ascoltata. Però nel giorno in cui ho chiesto al mio personale di andare a ripulire le orribili fioriere di cemento di tutta la piazza, che erano umiliate da erbacce e degrado, subito s'è palesato un addetto di palazzo San Giacomo: Come vi permettete? Bisogna chiedere i permessi per toccare le fioriere del Comune. Da quel momento ho smesso definitivamente di sperare che cambiasse qualcosa».