Coinvolgere i privati nella valorizzazione di piazza Garibaldi sembrava una bellissima iniziativa quando è stata presentata. Lo sembra ancora di più oggi dopo la protesta dei commercianti e dei residenti che da giorni chiedono con vigore maggiore vigilanza, più pulizia, meno degrado.

Il progetto dell’affidamento, dunque, avrebbe potuto rappresentare la vera svolta, almeno nel giorno in cui era stato entusiasticamente presentato. Dal momento in cui è stato diffuso l’avviso pubblico, però, l’entusiasmo s’è raffreddato. Il Comune chiede (i dettagli li chiariremo in seguito) a un soggetto privato di accollarsi la gestione dell’area rinnovata della piazza, quella con il campo da basket, il parco giochi, lo skate park, la cavea, di provvedere a manutenzione, pulizia e servizi di giardinaggio della zona, tutto a titolo gratuito e con l’obbligo di lasciare a totale disposizione della cittadinanza ogni centimetro di quel luogo.

C’è, però, la possibilità di utilizzare sette micro-chioschi da 10 metri quadri per installare eventuali attività commerciali. Però per avere quei chioschi bisogna pagare un fitto: 400 euro a struttura per un totale di 2.800 euro al mese. La scadenza per aderire alla richiesta di manifestazione d’interesse è fissata per il secondo martedì di agosto, il giorno 8. Allo stato attuale sembra che non ci sia stato grandissimo interesse nei confronti dell’offerta di Palazzo San Giacomo che viene considerata poco accattivante.

Ci sono dettagli che frenano i possibili interessati come quello dell’obbligo di manutenzione: in pratica bisogna lasciare a disposizione di chiunque i campi da basket e l’area giochi, però se qualcuno distrugge un canestro o spacca i giochi dei bimbi, il privato deve accollarsi l’onere della riparazione. C’è il particolare sulla cura del verde che dovrà essere totalmente garantita dall’affidatario il quale dovrà provvedere anche alla gestione dei rifiuti di tutta l’area provvedendo personalmente alla selezione della differenziata. C’è anche la questione dell’obbligo di realizzare eventi e spettacoli (da offrire in forma gratuita) all’interno della cavea. Si impone il presidio sociale della piazza con attività di mediazione dei conflitti (molto frequenti tra gli sbandati), l’incremento dei servizi a favore di senzatetto, tossicodipendenti, immigrati privi di documenti, e si chiarisce con fermezza che nessuno di questi impegni sarà a carico economico del Comune.

Quando, lo scorso sei aprile, la Giunta varò questa iniziativa, il sindaco spiegò che si trattava «di un progetto di gestione innovativo e sperimentale. Piazza Garibaldi è la principale porta di accesso alla città ed è necessario migliorare la fruibilità della piazza sia per i napoletani che per i turisti: ci abbiamo lavorato tanto in questi mesi per superare le condizioni di degrado. Per questo abbiamo ritenuto fondamentale avviare un percorso nuovo di rigenerazione, urbana e sociale, che possa mettere insieme il rispetto della legalità con l’efficace e partecipata gestione degli spazi della piazza». Il tema della gestione partecipata, però, per adesso non ha ancora riscosso il successo sperato. Per aderire a un’iniziativa così onerosa bisogna predisporre un piano di investimento notevole e l’afflusso economico garantito dai chioschi non è detto che riesca a coprire l’impegno. Anche perché, come spiegò lo stesso sindaco Manfredi in fase di presentazione «eventuali utili dovranno essere reinvestiti per il potenziamento delle attività di rilevanza sociale previste dal progetto».