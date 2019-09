Napoli, cantiere discarica al Mercato: commercianti e residenti in piazza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 1 Settembre 2019, 09:30

C'è esasperazione in piazza Mercato: erano in tanti ieri mattina, tra residenti e commercianti, tutti stretti intorno a un lungo striscione di protesta appena affisso alle transenne dell'enorme cantiere discarica dei lavori per il restyling Unesco. Facce scure, zero sorrisi. Dalla schiera in posa per la foto si stacca per prima Tonia Esposito, titolare di Casa Dolce Casa al civico 116: «La situazione è critica sospira e i lavori sono fermi da metà luglio, quando ripresero per pochi giorni dopo mesi di pausa. Siamo una attività a conduzione familiare. In queste condizioni non resisteremo ancora a lungo. Ci sono topi e blatte ovunque». Poi la Esposito guarda oltre lo striscione e le transenne e indica la piramide di basoli accatastati che nasconde i negozi dalla vista dei clienti.