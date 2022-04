Piazza Municipio a Napoli, ​l'inutile lite sugli alberi

È vero, piazza Municipio attualmente è bruttina, spoglia, desolata. È altrettanto vero che adesso a Napoli c’è un cantiere in meno, che dopo 22 anni si vede uno spiraglio di luce per la chiusura dei lavori in uno dei luoghi-simbolo della città, e che fra qualche anno (molti, in verità), quegli alberelli appena piantati diventeranno grandi e finalmente garantiranno un po’ d’ombra e un effetto meno desolante.

