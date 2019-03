Napoli, bivacco nella fontana del Nettuno in piazza Municipio

Domenica 31 Marzo 2019, 17:18 - Ultimo aggiornamento: 31-03-2019 17:29

«Sempre più spesso nutriti gruppi di giovanissimi scelgono di bivaccare all’interno della fontana del Nettuno in piazza Municipio, per trascorrere le serate dei fine settimana. Un’usanza che sta prendendo sempre più piede e che mette a rischio l’integrità e la pulizia della fontana stessa. E’ assurdo che tutto ciò accada proprio sotto Palazzo San Giacomo sede del Comune». La denuncia è del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto segnalazioni fotografiche in merito, insieme ai consiglieri del Sole che Ride della I Municipalità Benedetta Sciannimanica e Gianni Caselli.«Le fontane della città vanno difese da incivili e vandali – proseguono i Verdi – troppo spesso le troviamo zeppe di rifiuti o vandalizzate al termine delle serate di movida. Accade a Monteoliveto davanti alla caserma dei Carabinieri, nei giardini del Molo Siglio e in tante altre parti della città. Bisogna intervenire subito prima che questa barbara usanza si estenda ulteriormente».