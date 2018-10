Piazza Plebiscito, se il metrò si incaglia in una griglia

Venerdì 12 Ottobre 2018, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si può discutere a lungo, e infatti si discute da anni, del Plebiscito che deve rivivere e tornare a connettersi con il corpo vivo della città. E di come la (felice) pedonalizzazione sia rimasta orfana di un progetto, di una visione strategica. Negli ultimi giorni il dibattito sulla riqualificazione della piazza - dibattito che si riaccende a fasi alterne - sembra però ruotare esclusivamente attorno all'interrogativo «grate sì, grate no», ovvero sulla presunta invasività delle griglie del metrò previste per le camere di ventilazione al servizio della linea 6. Nonostante la soprintendenza abbia dato l'ok, un gruppo di associazioni ha inviato al ministero dei beni culturali (e all'Unesco) un dossier nel quale si chiede di fermare i lavori e, già che c'è, di intervenire sui dissesti al San Carlo e alla Galleria Umberto. L'obiettivo: evitare un vulnus permanente e un danno irreparabile al patrimonio artistico e ambientale cittadino. Per Guido Donatone (Italia Nostra), «è sorprendente che il sovrintendente Garella non si renda conto come sia preferibile che la Metro effettui lavori anche se più costosi a piazzetta Carolina pur di preservare l'intangibilità ed evitare qualsiasi impatto visivo sul mirabile effetto d'insieme di piazza Plebiscito».Sono certamente nobili le ragioni dei firmatari dell'appello. Se l'obiettivo è quello di preservare la fisionomia della piazza, evitando che venga stravolta da interventi destinati ad alternarne l'identità e la felice armonia, è giusto esprimere dubbi e manifestare dissenso. A patto però che questa levata di scudi non si traduca in un «nulla si muova, nulla si tocchi». E in una battuta d'arresto all'avanzamento del metrò. Troppo tempo si è già sprecato - tra vincoli, veti, frenate e ritardi - e sarebbe quello sì un grave vulnus per la città sprecarne altro. Si possono contemperare le diverse esigenze senza cadere, ancora una volta, in una spirale di immobilismo? Crediamo di sì. Le griglie sono indispensabili, tutti i metrò del mondo le hanno. Si possono ridurre o delocalizzare, ma senza furori ideologici. E senza scomodare l'Unesco. Tra immobilismo e avanzamento dei progetti - tra immobilismo e modernità - vi sono molti luoghi intermedi. Si chiamano correttivi. Ben vengano, se necessari, ma senza bloccare per l'ennesima volta tutto.