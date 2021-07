Napoli, il festival della cultura nel Plebiscito deturpato dai vandali

Inizia oggi l’attesa fiera di Palazzo Reale Napoli Città Libro, e in piazza è ancora montato il grande palco della musica classica made in San Carlo, ma non c’è evento che tenga: il Plebiscito è sprofondato in un degrado drammatico. La location simbolo della città si è praticamente arresa ai vandali che hanno deturpato colonnato e leoni egizi, alle svastiche e ai simboli fallici disegnati da mesi sui muri a ridosso della chiesa di San...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati