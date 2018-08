Napoli, piazza Poderico negata ai disabili: scivoli delimitati dai cordoli e strisce pedonali intransitabili

Venerdì 31 Agosto 2018, 13:00

«Ho difficoltà ad attraversare piazza Poderico perché i cordoli delimitano l'unico scivolo per i disabili e le strisce pedonali hanno un gradino impossibile da superare con la carrozzina. Rischio tutti i giorni di essere investito dalle auto che vengono dalle zone laterali perchè non c'è visibilità e non c'è alcuna attenzione verso questo problema».Storie di quotidiane difficoltà per i disabili a piazza Poderico, una delle piazze chiave per la viabilità nella zona dell'Arenaccia, chiusa per oltre 15 anni e riaperta nel maggio dello scorso anno con una fastosa cerimonia a cui prese parte anche il primo cittadino. Dalla riapertura della piazza, però, sono piovute feroci critiche da parte dei residenti della zona che denunciano il grave stato di abbandono e una viabilità a dir poco problematica.Le auto dirette su via Arenaccia in direzione piazza Garibaldi invadono sistematicamente l'opposta corsia di marcia - per evitare la lunga e difficoltosa circumnavigazione dei fabbricati - mettendo a serio rischio i pedoni e gli automobilisti provenienti da piazza Garibaldi in direzione piazza Carlo III. Mancano i semafori, la segnaletica orizzontale è pressoché sparita dalla sede stradale mentre la segnaletica verticale è letteralmente ricoperta dalla folta vegetazione o nascosta dai bidoni per la raccolta dei rifiuti.Sullo stato di manutenzione della piazza, inoltre, i residenti hanno molto da ridire. Gli alberi non vengono potati e hanno assunto la forma di una intricata e fittissima foresta pluviale, gli arredi urbani sono in condizioni precarie - su alcune panchine i residenti hanno messo una toppa con lastre di compensato - e la pulizia è carente.«Sono i cittadini che puliscono la sera - spiega una residente - perchè gli spazzini non riescono a tenere pulita la piazza. A rischio di contrarre malattie i residenti del quartiere provvedono anche al cambio dei sacchetti visto che, in caso contrario, i rifiuti rimarrebbero giorni e giorni nei bidoncini».E poi il paradosso legato all'assurda situazione dei cordoli che impediscono il passaggio ai disabili. Per accedere - e uscire - da piazza Poderico i diversamente abili sono costretti a transitare nel bel mezzo della carreggiata con il serio rischio di essere investiti dalle auto che procedono a velocità sostenuta e che hanno poca o nulla visibilità sull'immissione. Problemi puntualmente segnalati dai cittadini ma che non trovano il giusto riscontro dalle istituzioni preposte. Se la viabilità in zona, con la rimozione dei new jersey di cemento che per anni hanno delimitato la piazza, è migliorata è altrettanto vero che i rischi provocati dall'assenza di una precisa regolamentazione della viabilità di piazza Poderico sono molto ben evidenti. E ne tantomeno sono bastati gli interventi tampone con l'installazione di due telecamere di videosorveglianza che, lamentano i cittadini, sarebbero spente e servirebbero solo a fare da - inutile - deterrente.«Piazza Poderico è stata chiusa al traffico per 15 anni - spiega il presidente dell'associazione Vivere il Quartiere Enrico Cella - e lo scorso anno è stata riaperta con i criteri che possiamo vedere oggi. Gli incidenti stradali sono all'ordine del giorno, specie nelle ore serali. I disabili sono impossibilitati a frequentare una piazza che, in ogni caso, è sporca e degradata. L'arredo urbano è praticamente inesistente mentre topi, insetti e api la fanno da padrone. Il sindaco e l'assessore preposto - l'appello di Cella - vengano qui e si rendano conto di come vanno le cose.