Napoli, a piazza san Domenico Maggiore lauree in tre minuti

A Napoli si può ottenere una laurea in soli tre minuti. Circondato da cartelli stracolmi di numeri, Giuseppe Polone consegna lauree “al momento” con la sua università stradale, sottoponendo a turisti e cittadini napoletani giochi e indovinelli matematici.

«Ogni 2000 anni nasce un genio. 2000 anni a.C. Pitagora. 2000 anni d.C. Leonardo. Dal 2000 al 4000 Polone!». Questa l’insegna che campeggia sul suo banchetto a piazza san Domenico Maggiore: tocco da laureando in testa, baffi che coronano una bocca sottile e mani sporche di pennarello con cui scrive senza sosta numeri su grandi lavagne, a una velocità da far invidia a qualsiasi intelligenza artificiale.

«Sono qui da 15 anni. Prima ero in America. Io ho solo la terza elementare, ma ho passato tutta la vita sui numeri». Polone chiede ai passanti di pensare a un numero da 1 a 60 e riesce sempre a indovinarlo, attraverso le sue tabelle. Poi chiede numeri da 1 a 1000 e scrive combinazioni che portano sempre al numero prescelto. «Non c’è alcun trucco. Uso semplicemente delle formule».

Non ha un telefono funzionante, non ha accesso alla tecnologia, ma porta sempre con sé una valigetta con i ritagli di giornale che parlano di lui. Plastificato ha anche il ritaglio del Mattino di Napoli il cui titolo campeggia “Vent’anni di lavoro per il quadro magico da Guinnes dei primati”. Polone sogna un nuovo record.

Con un sorriso sornione mostra il suo ultimo gioco. Anzi, non gioco «queste sono opere d’arte», corregge Polone. Porta un prisma pentagonale ricoperto da 625 piccoli numeri, tutti scritti a mano, senza ripetersi mai. Non sono affatto in posizione casuale: ogni numero segue un preciso schema che solo Polone conosce, ma questo incrocio infinito di cifre, genererebbe in ogni diagonale, colonna o riga il numero 8000.

Sfida chiunque Polone, armato di calcolatrice somma numeri grandi e piccoli, in ogni direzione, ma non sbaglia un colpo: farà sempre 8000. «Sarebbe bello poter riprodurre in scala più grande questa creazione e farne un nuovo record personale».

«Ho iniziato a fare queste opere d’arte per rimanere giovane e allenare il cervello. Visto che devo restare su questa terra fino ai 4000 anni, ne ho bisogno!».