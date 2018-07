Napoli, piazza Trieste e Trento terra di nessuno: gli abusivi padroni del parcheggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 23 Luglio 2018, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 23-07-2018 07:30

Piazza Trieste e Trento, sabato sera d'estate, auto che parcheggiano in ogni possibile zona proibita, ciclomotori che arrivano a tutta velocità e aggrediscono piazza del Plebiscito pedonalizzata. Il degrado è servito. E a governare la piazza ci sono i parcheggiatori abusivi: prezzi modici perché siamo ai margini della zona della movida, se va bene te la cavi con cinque euro, ma solo se prometti che non resterai a lungo.C'è un momento preciso che segna il cambio della guardia fra il presidio dello Stato e quello dell'antistato: è il momento in cui cala la sera. Durante il giorno la piazza del Gambrinus, quella con accesso a via Chiaia e via Toledo, quella che permette di deviare verso il teatro San Carlo o il palazzo Reale, è abitualmente tutelata dalle forze dell'ordine. C'è quasi sempre un'auto della polizia, spesso una gazzella dei carabinieri, ci sono costantemente i vigili che hanno un presidio fisso alla fontana del carciofo, sostenuti dai motociclisti che invece si occupano di piazza del Plebiscito. Insomma, finché c'è il sole, resiste anche la sensazione di sicurezza. Ma quando cala la notte cambia tutto.