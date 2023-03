Un mecenatismo verde per salvare giardini pubblici. Sono sette le location cittadine curate da 100x100 Naples, una no-profit che lavora in stretta sinergia con l'assessorato comunale al Verde di Vincenzo Santagada. L'appuntamento principale, quello del prossimo giardino restituito al pubblico, è alle 12 di oggi, per l'inaugurazione della nuova piazza Vittoria. Saranno presenti il sindaco Manfredi, lo stesso Santagada, la presidente della Municipalità 1 Giovanna Mazzone ed Ettore Morra, presidente della sopracitata no-profit, che si sta occupando del ripristino e della manutenzione di altri spazi verdi che si trovavano in condizioni di estremo, quanto diffuso, abbandono.



Piazza della Repubblica, piazza Carlo III, piazza Nazionale, piazza Sannazaro, Rotonda Diaz, Mergellina. E innanzitutto piazza Vittoria. Ciascuno dei recuperi segue le sue tempistiche. «Tramite il progetto "Adotta un'aiuola" portato avanti da 100x100 Naples, abbiamo risistemato il verde di piazza Vittoria - esordisce Santagada - abbiamo pulito i bordoli e rifatto un impianto d'irrigazione. L'associazione ha quasi ultimato anche Rotonda Diaz, piazza Sannazaro e i giardini di Mergellina. Piazza della Repubblica era stata già completata nei mesi scorsi e sono partiti anche i recuperi di piazza Nazionale e piazza Carlo III. È previsto che 100x100 Naples provveda anche alla manutenzione ordinaria del verde orizzontale e a quella degli impianti di irrigazione. Per quanto riguarda le ripiantumazioni, si è installato per ora solo qualche arbusto: questa è una competenza che spetta all'ente pubblico. In ogni caso, siamo riusciti a mettere in piedi un esempio virtuoso di sinergia tra pubblico e privato». I main sponsor di 100x100 Naples sono So.Farma Morra, Alsa Lab, Epm, Studio Trisorio, Banca Credito Popolare, Farmacosmo, Motum, Chimpex, A&C Motors, Cis di Nola, Fondazione Cannavaro Ferrara, Eurostyle, Poliass, S.a.g. e Pfc Immobiliare.

Il discorso è analogo a quello dei monumenti o degli edifici storici che vengono recuperati grazie ai donatori. Dove lo Stato non arriva, arrivano i privati. Ma come funziona nello specifico? In tutto, le aziende donatrici per 100x100 Naples sono 30, oltre ai privati. Parliamo di un mecenatismo adattato alle esigenze del mercato contemporaneo: le aziende che partecipano alle sponsorizzazioni per il recupero del verde ricevono in cambio non solo il logo sulla targa piantata nel giardino, ma soprattutto un ritorno in termini di marketing social, di storytelling per la platea della loro clientela. Salvare il verde pubblico, in sostanza, è un modo per parlare di temi cari all'opinione pubblica contemporanea.

Risultato: budget per i giardini da circa «40mila euro annui» e un team di «5 lavoratori» che opera sulle aiuole. A dare questi numeri è lo stesso Morra: «Siamo partiti circa un anno fa con piazza della Repubblica - spiega - E poi, vista la serietà del nostro lavoro, siamo arrivati a coprire 7 aree. Abbiamo assunto due giardinieri professionisti che hanno un programma di lavoro dal lunedì al venerdì. Collaboriamo poi con una comunità di recupero di persone fragili che ci mette a disposizione altre tre persone. Ci occupiamo di tutto ciò che è necessario per ritrasformare una pattumiera in un giardino. Siamo partiti da tre settimane circa anche in piazza Carlo III e piazza Nazionale. Non è escluso che si organizzino altri eventi, quando verranno raggiunti grossi risultati nelle aree recuperate».