Napoli, piazzale Tecchio nel caos: tra clochard, erbacce incolte e proteste a vuoto

Il penoso stato di piazzale Tecchio, uno dei principali snodi del trasporto pubblico in città, con diverse linee di autobus che arrivano e raggiungono la periferia oltre ad una delle più importanti stazioni della Linea 2, è stato denunciato più volte negli ultimi anni. Cittadini, associazioni civiche e fin anche i sindacati dei lavoratori delle aziende di trasporto pubblico che hanno in questa bistrattata piazza i loro capolinea hanno fatto sentire la loro voce chiedendo a Comune e Municipalità maggiore impegno per la salvaguardia della piazza, ma proteste e note scritte si sono sempre risolte con un nulla di fatto.

E così lo stato della piazza situata a due passi dal tempio del calcio cittadino, è inesorabilmente scivolato verso un destino fatto di degrado cronico e incurabile che la fanno somigliare più ad una discarica che ad una piazza frequentata ogni giorno da migliaia di cittadini, soprattutto studenti universitari diretti ai capolinea degli autobus o in arrivo dalla provincia con destinazione monte Sant'Angelo.

Tra le erbacce incolte si nasconde di tutto: dai rifiuti ingombranti - persino un box culla abbandonato chissà quando - agli avanzi di cibo che attirano gli immancabili topi che, come hanno denunciato i residenti, in questa zona non mancano.

Tra i rifiuti abbandonati e che contribuiscono al desolante spettacolo fanno la loro comparsa gli immancabili festoni installati in quasi tutta la città per la celebrazione dello scudetto del Napoli e che oggi giacciono ancora qui e la, gettati alla rinfusa, malamente nascosti dalle erbacce rinsecchite.

Il quadro è completato dall'occupazione pressochè perenne delle panchine da parte di clochard e di disperati di ogni genere che, in qualche caso, hanno creato dei veri e propri bivacchi fatti di coperte e di cartoni sudici recuperati dai cassonetti.