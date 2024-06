Napoli, a Pietrarsa batteri nella norma: il mare di San Giovanni verso la svolta

Non c'è ancora la folla dei mesi estivi ma alcuni non rinunciano a un tuffo a Pietrarsa. Il breve tratto di San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli, ha ottenuto la balneabilità da poche settimane grazie al buon esito dei prelievi utili a monitorare la presenza di batteri. Una vera e propria svolta dopo anni di divieti e immobilismo.

Nel mare ai piedi del museo ferroviario e della passeggiata non si rilevano anomalie nella quantità di Enterococchi intestinali e di Escherichia coli: lo conferma anche il secondo campione del 2024 prelevato il 28 maggio e analizzato dall'Arpac, l'agenzia che controlla le acque regionali ai fini della balneazione. Si conferma, dunque, l'andamento positivo iniziato dall'ultimo prelievo del 2022 e proseguito anche nei sei campioni del 2023. Ma per ora il tratto incastrato tra il canale Sannicandro a Museo di Pietrarsa, nonostante il semaforo verde ai bagnanti, non ha ancora una classificazione perché serve tempo. L'idoneità - lo spiega l'ArpaC - si ottiene dall'analisi statistica degli ultimi quattro anni di monitoraggio: dunque, se non emergono sforamenti, lo specchio d'acqua di San Giovanni potrebbe ottenerla nel 2026.

L'esito favorevole dei controlli fa contenti tanti residenti, bagnanti e pescatori ma c'è chi non condivide lo stesso entusiasmo e continua a denunciare la presenza di scarichi che inquinano il mare di Napoli Est. Uno di questi è il cunicolo sottoservizi di vico 2° Marina posto al centro della passeggiata. Altri cinque sfociano a San Giovanni impedendo l’uso di lunghi pezzi della costa come quelli davanti la spiaggia del Municipio e l'ex Corradini.

Intanto si lavora per bonificare il cosiddetto lagno, ossia il collettore Volla, la principale causa di inquinamento delle acque che bagnano l’ex quartiere industriale. E si accelera per riqualificare la costa con diversi progetti di rigenerazione urbana con l’idea di collegare le due grandi spiagge attraverso una terrazza panoramica tra piste ciclabili e fotovoltaico.

Una svolta green per tornare a far vivere il mare negato di Napoli Est.