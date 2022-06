Napoli: addio a Pietro Imperatore, decano dei “maestri cappellai”

Addio al decano dei commercianti napoletani Pietro Imperatore, scomparso ieri all'età di 95 anni. Con lui se ne va uno degli ultimi eredi dei "mastri cappellai", genio creativo di un mestiere che i tempi hanno finito col relegare ad arte antica.

E Pietro Imperatore fu un vero pioniere capace di portare avanti lo storico negozio di famiglia di via Santa Teresa degli Scalzi 18, una delle ultime boutique centenarie di Napoli, la stessa che per quasi due secoli rappresentò il punto di riferimento, e il negozio di fiducia, per i monarchi che risiedevano a Capodimonte. Pietro Imperatore era nato a Napoli il 6 luglio del 1927 e ha condotto la storica "Ditta Imperatore" per 80 anni, fino a quando poi i suoi figli l'hanno rifondata nel settore dello sportswear.