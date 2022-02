Da qualche giorno Napoli ha una nuova pista ciclabile. È quella che collega piazza Bovio al Centro Direzionale, i cui lavori sono partiti lo scorso 10 gennaio e sono terminati proprio pochi giorni fa. Il risultato, almeno in parte, non corrisponde pienamente alle aspettative dei cittadini - e, forse, neanche di chi l'ha voluta.

APPROFONDIMENTI I CONTI PUBBLICI Recovery plan al Sud, concorsi in ritardo e i Comuni restano senza... I PROGETTI Stazione-scuola-università: 3 milioni per mobilità... LA MOBILITÀ Lungomare di Napoli pedonale almeno fino a febbraio: «Non...

Numerose lamentele sono state registrate riguardo al tratto a ridosso dell'inizio del Centro Direzionale, dove la pista non pare rispettare pienamente le norme di sicurezza che dovrebbero appartenergli. Il tratto di asfalto rosso - come si riconosce in foto - "taglia" un incrocio stradale molto pericoloso, in cui il viavai delle auto è costante. In più, una parte di esso è già diventato preda della sosta selvaggia. Nessuna barriera di protezione, dunque. Nessun livello dell'asfalto rialzato. Insomma nessun fattore che di norma si riscontra in una vera pista ciclabile in sicurezza.

«Non sembra sufficiente la scelta dell'asfalto - dicono alcuni cittadini - questo adatto al transito di biciclette, essendo resistente alla pioggia e capace di garantire il giusto attrito, a fornire un servizio realmente usufruibile ai cittadini di questa zona di Napoli».