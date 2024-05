Napoli, pista ciclabile tra Scampia, Piscinola e Miano: nuovo percorso da 16 chilometri

Pista ciclabile da sedici chilometri nell'area Nord di Napoli. Si investono sei milioni e mezzo del Pnrr per creare un nuovo percorso nei quartieri Scampia, Piscinola e Miano. L’itinerario ciclopedonale, progettato dal Comune di Napoli che beneficia delle risorse, si pone come alternativa all’uso del veicolo privato e consentirà il collegamento di nodi strategici come stazioni della metro, parchi, poli storico-culturali, scuole e servizi ai cittadini.

Si punta, dunque, alla mobilità sostenibile che consente di conciliare il diritto allo spostamento con la necessità di ridurre l'inquinamento e le ricadute sull’ambiente e sulla salute delle persone quali emissioni di gas serra, smog, inquinamento acustico, traffico e incidentalità. Tra gli obiettivi dell'intervento quello di garantire un'elevata accessibilità alla parte settentrionale della città e ai servizi favorendo gli spostamenti in bicicletta. Si insiste, in particolare, per ridurre la dipendenza dal mezzo privato motorizzato facilitando l'intermodalità attraverso il trasporto pubblico.

La nuova ciclabile interessa dodici assi: via Miano, Via Don Luigi Guanella, via Oliviero Zuccarini, traversa Oliviero Zuccarini, via Antonio Labriola, via Enrico Ciccotti, via Arcangelo Ghisleri, via Bakù, viale della Resistenza, via Valerio Verbano, via Tancredi Galimberti e via Fratelli Cervi. Sono ben sei le tipologie di percorso da realizzare lungo le diverse strade: ci sono, infatti, tratti monodirezionali e altri bidirezionali. In alcuni casi si utilizza il marciapiedi già esistente e in altri si amplia tale spazio. Si sfruttano anche le carreggiate in cui si creano corsie riservate con la costruzione del cordolo. In ogni caso la nuova pista ciclabile «risulta essere compatibile con le attuali condizioni del traffico veicolare, non incidendo significativamente su nessun parametro trasportistico e sul grado di congestione complessivo della rete». É messo nero su bianco nell'analisi trasportistica realizzata nel corso della progettazione. Il circuito «non comporta rischi di congestione veicolare», assicurano i tecnici.

Anzi, esso comporterà «uno spostamento della domanda di trasporto votata alle attuali modalità di trasporto verso una mobilità di trasporto green e sostenibile».

Il progetto strizza l’occhio all’ambiente. La realizzazione della pista ciclabile, infatti, non comporterà il taglio di alberi con fusto di diametro maggiore a dieci centimetri e «non verranno danneggiate le radici degli alberi», precisano i professionisti esterni che hanno lavorato alla documentazione ora approvata da Palazzo San Giacomo attraverso una delibera della giunta comunale guidata da Gaetano Manfredi su proposta dell'assessore con deleghe alle infrastrutture e alla mobilità Edoardo Cosenza. Per realizzare la ciclabile occorrono 331 giorni: l'avvio del cantiere è previsto a metà novembre 2024 per concludersi a fine marzo 2025.

Quella di Napoli Nord è soltanto una delle piste da realizzare a Napoli con l’obiettivo di estendere la rete a favore di chi usa quotidianamente biciclette e monopattini. L’altro ambizioso progetto si concentra su Napoli Est e consentirà di creare un percorso di quattordici chilometri per collegare i quartieri Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio. Una vera e propria rivoluzione green a favore degli amanti delle due ruote.