Napoli Pizza Village, torna sul lungomare la kermesse dedicata all’arte culinaria partenopea

Martedì 29 Maggio 2018, 12:22 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 13:33

Presentata all’interno della Sala Giunta di Palazzo San Giacomo l’VIII edizione del Napoli Pizza Village che si svolgerà ancora una volta sul lungomare Caracciolo dal 1 al 10 giugno.Espositori ed esperti del settore avranno a disposizione una superficie di 30.000 mq, lungo la quale avranno luogo anche numerosi eventi e spettacoli live.«Il lungomare di Napoli andrebbe allargato per il successo che abbiamo anno dopo anno - afferma l’organizzazione Claudio Sebillo - ormai siamo sempre più convinto che questa manifestazione rappresenti anche un valido confronto tra i pizzaioli presenti che aiuta certamente tutti a crescere».Personaggi come Ultimo, Noemi, Dear Jack, Mario Biondi, Nesli, Le Vibrazioni, Annalisa e Lo Stato Sociale, sono solo alcune delle star presenti durante l’evento che come sempre, promette grandi sorprese per i cittadini e gli appassionati della pizza.«È una straordinaria festa - dichiara l’assessore alla Cultura e al Turismo Nino Daniele - Questa manifestazione è tanta cultura perché la pizza mette insieme tutti e rende tutti protagonisti di questo evento. Questo è certamente un appuntamento importante per la nostra città che ci rilancia nel mondo».