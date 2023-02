Jill Biden a Napoli, la first lady Usa fa scalo a Capodichino per la pizza napoletana

Pizze per la First Lady e il suo entourage. La moglie del presidente degli Stati Uniti, Jill Biden, ha fatto una brevissima tappa a Napoli durante il suo viaggio di ritorno a casa dalla missione in Africa. Partito poco prima delle 5 di ieri pomeriggio da Nairobi, l'Executive One Foxtrot ha fatto scalo a Napoli, alla base della Marina americana di Capodichino. L'aereo è atterrato alle 21.45 alla Naval Support Activity dello scalo napoletano. Mentre è stato effettuato il rifornimento di carburante, la first lady è scesa per salutare i vertici militari della base, con cui ha scambiato alcune parole e ha fatto anche una foto.

Prima di ripartire alla volta degli Stati Uniti, poco dopo le 23 sono state imbarcate pizze per tutti. L'ordinazione è stata effettuata alla pizzeria «La Notizia 53», uno dei ristoranti visitati dall'attore Stanley Tucci nel suo show sulla cucina italiana «Searching for Italy» e quindi conosciuto dal pubblico statunitense.