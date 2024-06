Naoli, a via Nazario Sauro, giusto di fianco allo storico ristorante Rosolino, sono in corso i lavori per l'apertura di Crazy Pizza, la catena di pizzerie inventata da Flavio Briatore che ha già sedi in tutto il mondo. L'apertura di un locale a Napoli era stata annunciata dallo stesso Briatore qualche mese fa, anche la zona era nota, il lungomare: adesso c'è la certezza del luogo.

La notizia s'è sparsa già da tempo, dopo che le vetrine del locale nel quale sono iniziati i lavori di ristrutturazione sono state ricoperte da adesivi con il logo rosso della pizzeria: sulla futura porta d'accesso al locale la scritta "opening soon", prossima apertura.

L’ingresso di Flavio Briatore nel mondo delle pizzerie è stato accompagnato, fin dall’esordio, da grandi polemiche. L’ultima è stata sferrata dal napoletano Gino Sorbillo che ha chiesto conto della creazione di una pizza chiamata Vesuvio spiegando che non poteva esserci collegamento fra una pietanza realizzata lontano dalla città e il vulcano di Napoli. Proprio a quella sferzata rispose lo stesso Briatore con un video nel quale elencava gli ingredienti della pizza Vesuvio, tutti provenienti dalla Campania, dal pomodoro del piennolo al provolone del Monaco, e si chiedeva, invece, quali erano i legami con il territorio napoletano della pizza all’ananas preparata dallo stesso Sorbillo. In quello stesso video, realizzato a marzo, Briatore concluse lanciando la sua sfida: «Apriremo un locale a Napoli perché a noi piace confrontarci con i più forti, e siccome lì ci sono i migliori arrivereno a Napoli e proveremo a vincere la nostra sfida». Quella sfida adesso è quasi realtà.

Non esistono ancora certezze sulla data precisa di inaugurazione del locale. Chi ha avuto la possibilità di osservare l’avanzamento dei lavori, spiega che gli interventi sono quasi conclusi e che, probabilmente, prima dell’esplosione dell’estate, il Crazy Pizza di via Nazario Sauro potrebbe essere già aperto al pubblico.

In realtà il ristorante non intende essere una semplice pizzeria, il format prevede che si entri in contatto con l’alta cucina trasportata anche nel forno delle pizze, grazie a ingredienti selezionati e impasti creati ad hoc per le singole pizze. I locali della catena sono già stati aperti a Milano, Roma, Montecarlo, Londra, Porto Cervo, Kuwait City, Rihad, Doha, ma anche a Catania e in Bahrain. Si tratta di ristoranti esclusivi nei quali, abitualmente, si ritrova il jet set per serate che non prevedono solo il cibo ma anche momenti di spettacolo.

Soci napoletani dell’imprenditore di Cuneo saranno Lucio Giordano, leader della ristorazione grazie anche al suo “Re, Santi e Leoni” di Nola che ha conquistato una stella Michelin, e l’imprenditore di Palma Campania Raffaele Iervolino.

L’ingresso di Flavio Briatore nel mondo delle pizzerie è stato accompagnato, fin dall’esordio, da grandi polemiche, soprattutto per il costo delle pizze che vengono servite nei locali della catena. Particolare attenzione è stata, fin dal primo momento, rivolta alla pizza al Pata Negra che costa 68 euro. Fu proprio il momento del lancio che consentì a Briatore di chiarire che il costo delle sue pizze è commisurato alla scelta di ingredienti estremamente selezionati e di impasti altamente digeribili, così venne chiarito anche il costo delle pizze più semplici, i 15 euro per quella al pomodoro e i 16 chiesti per una margherita.