Napoli, polemica sull'apertura pizzeria nella chiesa del centro storico

Si solleva il polverone per l’apertura della pizzeria «Santissima pizza» in una chiesa abbandonata in via San Paolo, nel centro storico di Napoli. Per i comitati «c’è una disattenzione per il patrimonio del centro storico» e soprattutto «un utilizzo improprio» delle strutture appartenenti al patrimonio Unesco. La denuncia sui social è di Antonio Pariante, presidente del comitato Portosalvo il quale rivendica la necessità di rispettare le delibere comunali che prevedono limitazioni per le licenze.

«L’ennesima pizzeria - si legge in un suo post su fb - nel centro antico al posto di una ex chiesa, elusa la delibera che limitava le licenze del fast food nell’Area Unesco».

Intanto i gestori della pizzeria chiariscono che tutto è stato fatto secondo regole certe. «Questa chiesa – dice Savio Costagliola, gestore dell’attività – prima di diventare una pizzeria era un garage per auto e non è mai stato ristrutturato. Mi sembra paradossale che solo quando si mette in moto un’attività, si solevano questi polveroni».

Ed aggiunge: «Abbiamo fatto tutto seguendo le regole scrupolosamente. Abbiamo avuto approvazione da sovrintendenza e controlli asl andati tutti a buon fine». E sulla licenza: «Avevamo già un’attività che ci ha consentito di lavorare senza chiedere una nuova licenza».