Napoli, seconda sede “L'antica pizzeria da Michele” a Forcella

“L'antica Pizzeria da Michele” nata nel 1870 raddoppia. In via Pietro Colletta proprio di fronte alla sede storica ha inaugurato il nuovo locale. Due piani e 84 posti a sedere con la novità che è possibile prenotare. Piastrelle verdi, pavimenti che richiamano quelli antichi e il calore di sempre.

Al taglio del nastro con Sergio Condurro e Francesco Ciotola, Amministratori l’Antica Pizzeria Da Michele, Alessandro Condurro amministratore de l'antica Pizzeria da Michele in the world, l'arcivescovo emerito Crescenzio Sepe, gli assessori Teresa Armato, Maura Striano e Edoardo Cosenza, la vicepresidente del consiglio comunale Flavia Sorrentino, il presidente della seconda municipalità Roberto Marino.

Musica dei ragazzi di Sanitansamble e della Piccola orchestra di Forcella, degustazione di pizze e dolci della pasticceria Napolitano.

Sergio Condurro e Daniela Condurro, quarta generazione della famiglia, hanno sottolineato come si tratti della «pizzeria numero due a Napoli ma la pizzeria è unica. Speriamo diventi questo il borgo della pizza a in città». Pizza ma anche solidarietà come ha sottolineato sua Eminenza Sepe e Sergio Condurro che ha ricordato l'impegno con l'associazione L'altra Napoli. Quattro le tipologie di pizza che si gusteranno nella nuova sede: Margherita, Marinara, Cosacca e Marita (metà Margherita e metà Marinara).