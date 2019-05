Lungomare di Napoli plastic free, poche multe: lo stop funziona

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 3 Maggio 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Otto locali verbalizzati sui quarantotto passati al setaccio. L'ordinanza comunale «Plastic free» esordisce dunque con un risultato, che da Palazzo San Giacomo, considerano «più che soddisfacente». Il provvedimento, finalizzato a contrastare l'aumento dei rifiuti in plastica in alcune zone adiacenti il lungomare cittadino, da Pietrarsa a Coroglio, è andato in vigore il 1 maggio. L'ordinanza fa divieto agli esercenti di utilizzare bicchieri, cannucce, stecche di plastica da asporto per i caffè, piatti, contenitori vari, bottiglie di plastica per bibite, se non di materiale biodegradabile o compostabile. Non poche le difficoltà per le attività, sia per un fatto organizzativo (non è stato semplice in un mese rifornirsi di materiale biodegradabile), che per una questione economica (i costi per i gestori, in alcuni casi, sono più che raddoppiati).