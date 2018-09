Napoli, ecco le griglie al Plebiscito: a rischio tavolini e concerti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 27 Settembre 2018, 07:30

Piazza del Plebiscito cambia look: via i basoli davanti al colonnato, arrivano le grate. L'area dove sorgerà la camera di ventilazione della Linea 6, al termine dei lavori, infatti, sarà rivestita in parte con delle griglie. Si tratta della zona di fronte alla basilica di San Francesco di Paola, sulla parte destra dell'emiciclo (lato della Prefettura), fino alla prima statua equestre al centro. Le griglie daranno accesso a uno scalone che porterà ai locali inferiori, destinati alla sicurezza e collegati a loro volta con un tunnel alla galleria dei treni. La parte in superficie, quindi, dovrà essere lasciata libera per gli interventi in caso di emergenza. Niente tavolini in quel punto, insomma. La Sovrintendenza ha già dato l'ok al progetto, a patto che le grate non siano invasive. Un tavolo tecnico è stato convocato per decidere il tipo di materiale. Il cantiere, intanto, è partito a inizio settimana. Costo dell'opera 5,4 milioni. I lavori dureranno 14 mesi e dovrebbero concludersi entro Natale 2019. Tempi tassativi, salvo proroghe da Bruxelles, perché altrimenti si rischia di perdere i fondi già spesi, pari a circa 98 milioni di euro.