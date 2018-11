Napoli, lo stop ai lavori del Plebiscito costa cinquemila euro al giorno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 16 Novembre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con la sospensione del cantiere del metrò in piazza del Plebiscito, in fumo anche migliaia di euro al giorno di lavori. Le ruspe e gli operai, ormai, si sono fermati da quasi un mese. Congelate anche le lavorazioni delle ditte dell'indotto.Il tutto nell'attesa della decisione del ministero dei Beni Culturali sulle griglie della camera di ventilazione.Secondo i tecnici e gli addetti del settore, tenere fermo un cantiere di questa importanza significa rinunciare a circa 5mila euro di lavori al giorno. Una cifra che può sembrare grande, ma che in realtà è contenuta, se si considera che l'opera, quando è stata fermata, il 22 ottobre scorso, era appena all'inizio e non impiegava tutta la manodopera necessaria a regime.