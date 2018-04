Vigili metropolitana assenti: piazza Matteotti agli abusivi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 18 Aprile 2018, 10:24 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2018 10:24

I vigili metropolitani non si sono visti in piazza Matteotti e nemmeno in luoghi vicini dove pure erano chiamati a verificare se ci fosse la molesta presenza dei parcheggiatori abusivi e dove si consumano altre illegalità molto odiose. Come dire che in solo colpo non è stato reso operativo l'ordine di servizio del comandante Lucia Rea, e soprattutto è stato letteralmente ignorato l'indirizzo politico indicato dal consigliere delegato Carmine Sgambati. In questi casi - generalmente - saltano le teste invece l'unica notizia che trapela è che la Rea abbia ritirato in fretta e furia l'ordine di servizio con la promessa di farne un altro entro 48 ore «per far partecipare tutto il Corpo» alla nuova mission. Oggi se ne saprà di più. Certo quella di ieri è stata una brutta giornata per il Corpo della Polizia metropolitana. Dai sindacati - nonostante gli insulti a Sgambati nella chat dei poliziotti metropolitani - nessun cenno di solidarietà. Si distingue al riguardo solo Giovanni Bonora del Diccap, che invece ha espresso parole di vicinanza e sostegno a Sgambati. Il quale su Fb ringrazia e precisa: «Ringrazio chi mi ha espresso solidarietà. Ringrazio sopratutto chi non ha ritenuto farlo. Hanno contribuito a segnare un netto distinguo tra legalità e soprusi».