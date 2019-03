Napoli, il ponte dell'ex Alifana va abbattuto: calata Capodichino chiude per 7 giorni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 26 Marzo 2019, 12:00

Va giù il ponte dell'ex Alifana di Calata Capodichino, non più utilizzato da tempo. I lavori di abbattimento, affidati alla ditta Ingeco Srl, partiranno venerdì sera alle 22 e dovrebbero essere ultimati entro giovedì 4 aprile. Queste le date stabilite dalla conferenza dei servizi del Comune. Saranno montate due gru. Il ponte sarà tagliato e le sezioni trasportate di volta in volta a terra. Per circa una settimana, la strada resterà chiusa, spezzando il traffico proveniente dall'area nord, da Secondigliano, San Pietro a Patierno e dai comuni dell'hinterland e diretto verso il centro cittadino. Immaginabile il caos per la circolazione, considerando che Calata Capodichino è una delle strade più trafficate di Napoli. Per alleviare i disagi, il Comune ha predisposto un piano traffico alternativo. Mentre l'Anm offrirà un servizio di navetta bus a monte e a valle del cantiere che farà da spola con piazza Di Vittorio da un lato e l'Arenaccia dall'altro. Si tratta di lavori indifferibili, secondo l'amministrazione, in quanto «necessari per esigenze di sicurezza», visto che dai sopralluoghi effettuati dalla ditta è emerso «lo stato critico delle strutture del ponte», che risulta «ammalorato».