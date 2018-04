Napoli, il lungo ponte dei record: negli hotel camere tutte occupate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 29 Aprile 2018, 11:30 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2018 12:55

L'unica incognita del lungo ponte del Primo maggio potrebbe essere solo il tempo incerto. Ma tant'è: il boom, a vedere le prenotazioni, si è già registrato. Ed è il secondo dopo il 25 aprile con Napoli che diventa la città d'arte preferita solo dopo Roma, Venezia e Firenze a leggere i dati degli albergatori. Senza contare chi si sposterà all'ultimo momento approfittando della festività di martedì che apre il mese dei monumenti, quest'anno dedicato a Giambattista Vico. E, non a caso, il Polo Museale della Campania ha garantito l'apertura straordinaria per tutte le sue strutture. Dal museo di San Martino a Castel Sant'Elmo, dal Palazzo Reale ai Girolamini, dalla grotta Azzurra a Capri sino agli scavi di Pompei, Ercolano e la reggia di Caserta. Tanto per citare solo i luoghi d'interesse artistici principali. Senza contare le mostre. Alla Biblioteca Nazionale è prevista un'apertura straordinaria per martedì con la mostra sui moti del 68 a Napoli e le letture di Renato Carpentieri mentre sono diversi i tour organizzati nel centro storico che, già ieri, era invaso dai turisti. E, sicuramente da oggi, l'afflusso non farà che aumentare.Ma sono in molti ad adeguarsi ed a prolungare gli orari. Come la funivia del Faito che prolunga le corse di un'ora dopo le insistenze di viaggiatori e albergatori della montagna che sorge tra Castellammare e Vico Equense. Ed infatti basta scorrere i dati. A Capodichino, tra arrivi e partenze, in questo ponte transiteranno ben 165mila passeggeri (e se metti i 195mila del 25 aprile, lo scalo registra, secondo i numeri forniti, già una movimentazione maggiore del 46 per cento rispetto all'anno passato). E poi il trend crescente registrato sia dagli albergatori sia dalle prenotazioni on line fai da te presso strutture low cost. A Firenze, Roma, Napoli e Venezia si rileva un tasso di occupazione delle camere superiore al 90 per cento, secondo il monitoraggio dell'offerta ricettiva nazionale disponibile online condotto da Centro studi turistici di Firenze per Assoturismo sui principali portali del web che segnala anche una «interessante crescita delle percentuali di occupazione in alcune località balneari come Sorrento, Ischia e Capri». È il caso della penisola sorrentina e delle isole del golfo di Napoli, a cominciare da quella di Ischia dove, nel solo ponte del 25 aprile, la Capitaneria di Porto ha segnalato lo sbarco di 42.428 passeggeri e 4.195 veicoli a fronte dei 41.977 passeggeri e 3.825 veicoli registrati nello stesso periodo del 2017.