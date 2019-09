Napoli, ecco il cavalcavia senza manutenzione: così la pioggia «consuma» il ponte di Ponticelli

Giovedì 12 Settembre 2019, 20:00

C'è preoccupazione a Ponticelli per il cavalcavia che sovrappassa via Argine, asse stradale di primaria importanza che collega la periferia orientale, e tutta la città, ai paesi vesuviani. La sopraelevata, sulla quale scorre l'ex strada statale 162 dir centro direzionale, mostra l'assoluta necessità di manutenzione. Per l'intera infrastruttura mancano, da anni, interventi consistenti utili ad assicurare la piena sicurezza a migliaia di veicoli che utilizzano la strada sottostante - via Argine, appunto - e per i numerosi pedoni che pure utilizzano il medesimo tratto.Due giorni fa, dopo la segnalazione della polizia municipale, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Argine per rimuovere il materiale penzolante dal cavalcavia che rischiava di finire sui veicoli in corsa. Il pesante pezzo di gomma, staccatosi dal ponte, costituiva un pericolo per la sicurezza di veicoli e pedoni. A preoccupare sono anche altre circostanze. L'acqua piovana, che si accumula sulla carreggiata del cavalcavia, scorre direttamente sulla sottostante strada: c'è una perdita costante a causa della rottura delle pluviali che dovrebbero incanalare la pioggia nel sistema fognario. Difatti il manto stradale di via Argine risulta letteralmente consumato dalla continua caduta di acqua dal ponte: per questo l'asfalto si sbriciola più velocamente perdendo aderenza con gli pneumatici.L'usura è evidente lungo tutto il cavalcavia ai cui lati sorgono numerose abitazioni e attività commerciali. Si notano tratti del ponte in cui i ferri di armatura sono esposti alle intemperie per l'usura del calcestruzzo a loro protezione: difatti alcuni sono stati trattati con una particolare vernice. La circostanza è stata più volte segnalata agli organi preposti, tra cui la Città Metropolitana di Napoli che ha la competenza per il cavalcavia che soprapassa il tratto di strada compreso tra via Agostino Nifo a Ponticelli e via don Giovanni Minzoni nell'adiacente Comune di Cercola. Al momento non sono stati posti in essere interventi risolutivi.