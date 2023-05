Napoli, torna l'acqua nella fontana di Buren a Ponticelli: inaugurata dal sindaco Manfredi

È tornata a nuova vita la fontana in via Argine a Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli. L'opera Cerchi dell’acqua, realizzata dall’artista francese Daniel Buren e “consegnata” alla città nel 2004, è stata recuperata dopo diversi anni di abbandono in occasione del Giro d'Italia che domani attraversa anche la trafficata strada di Napoli Est. Questa mattina la fontana è stata riattivata alla presenza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dell’assessore alle infrastrutture Edoardo Cosenza, della presidente di Abc, Alessandra Sardu, e del direttore generale dell’azienda pubblica Sergio De Marco.

Sono tornati a splendere il giallo, il blu e l’azzurro che caratterizzano la fontana di Buren lungo l'arteria fondamentale per la viabilità cittadina e di collegamento con l’area metropolitana.

I lavori di recupero, iniziati nel mese di aprile, sono stati effettuati dai tecnici e dagli operai di Abc, azienda speciale del Comune di Napoli che si occupa del ciclo dell’acqua.

«Questa fontana era spenta da tanto tempo e il suo recupero è anche simbolo della ripresa di questo territorio», ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi, che ha sottolineato: «C’è stata l’occasione di aver riasfaltato le strade di questa area dove domani passerà il Giro d’Italia e riparte anche la fontana di Buren per dare un segnale di lavoro, impegno, attenzione verso questo quartiere importante per Napoli su cui abbiamo tantissimi investimenti che partiranno nei prossimi mesi per dare nuovo volto e nuova speranza ai cittadini», ha detto il primo cittadino intervenuto in via Argine insieme alle maestranze della società municipalizzata la cui sede è proprio adiacente all’opera d’arte contemporanea appena rigenerata.

Lo stato di degrado e di abbandono in cui da tempo versava l’opera ha reso necessario un importante intervento di recupero sia dal punto di vista strutturale che architettonico rispettando il disegno originario dell’opera. Rimossi sporcizia e incrostazioni di smog e calcare, sono stati successivamente ripristinati gli impianti. In particolare, le superfici sono state recuperate con apposite malte cementizie di tipo tissotropico-fibrorinforzato. Sono stati sostituiti i lamierini perimetrali di sfioro con nuovi in acciaio inox, fissati in opera mediante apposite saldature di tenuta, inclusa la fornitura e posa in opera di nuove griglie metalliche. Tutte le superfici della fontana di via Argine sono state trattate con mano di primer acrilico all’acqua così da consentire l'adesione della successiva pitturazione realizzata con pittura elastomerica protettiva ad elevata elasticità e resistenza chimica. Sul fronte degli interventi agli impianti: sono stati completamente sostituiti i tre gruppi motopompa supportati da un nuovo impianto elettrico anche al servizio dell’impianto di illuminazione.

«L’Abc prosegue nella sua opera di recupero delle fontane cittadine – ha sottolineato la presidente Alessandra Sardu – L’azienda deve essere sempre di più al servizio della città non solo attraverso i compiti legati alla gestione del sistema idrico integrato ma vuole contribuire sempre di più alla riqualificazione di aree e quartieri realizzando, nel rispetto delle proprie competenze, interventi volti al miglioramento del decoro urbano».

La fontana resterà attiva nelle prossime ore così da essere ammirata dai numerosi ciclisti che prendono parte alla Corsa Rosa che attraversa via Argine nella tarda mattinata. Intanto è già sotto gli occhi delle migliaia di persone che quotidianamente attraverso la rotatoria - ora si può dire - più colorata in tutta la città.