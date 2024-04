Napoli, al via i lavori per la "Saletta Rossa" di Port'Alba

«Una libreria , non è solo una libreria [...] è un ponte, per una vita migliore e più felice e più utile» scriveva lo scrittore statunitense Isaac Asimov. E proprio a Port’Alba, cuore letterario di Napoli, un nuovo “ponte” sta per nascere. È la “Saletta Rossa”, che sulle ceneri della storica libreria Guida, si candida ad essere polo di attrazione socio culturale, punto di riferimento per la città.

I lavori sono iniziati, come mostra su Facebook, Pasquale Langella, libraio ed editore: «Ogni giorno cerco di postare foto della mia città e in particolare di Port'Alba perchè molti dei miei amici virtuali o reali sono fuori Napoli e quindi gli creo l'effetto “Nostalgia” e mi ringraziano anche perchè gli sblocco dei ricordi... Guida ha chiuso 10 anni fa, non per colpa nostra... ora ci sono altre 10 realtà librarie che ogni giorno lottano per restare aperte... Ieri poi ho letto un post dove a New York si sentono avanti perchè fanno i Party letterari e qualcuno volveva istruire Port'Alba all'adeguarsi.. bene Port'Alba si è già adeguata da tempo anche in questo, ma lo scopo dei librai è fare La libreria per conservare e preservare questa strada e la propria identità storica.

Presto riaprirà una nuova realtà che si chiama “Saletta rossa” quindi se avete attacchi di nostalgia e vi servono quei locali per ritornare, tornate senza pregiudizi».

«Napoli ormai è una città turistica - conclude Langella - e il flusso che abbiamo per la strada è tutto l'anno. Chi attraversa Port'Alba, resta affascinato dalle tante realtà librarie che ci sono e delle occasioni che trovano sulle bancarelle quindi siamo vivi e vogliamo migliorare per continuare ad imparare a fare quello che siamo, cioè Librai senza perdere mai la nostra identità».