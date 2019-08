Napoli, Porta Capuana terra di nessuno: «Telecamere pronte, abbiamo un piano»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 22 Agosto 2019, 09:00

Sono sempre impresse negli occhi di residenti e commercianti le scene quotidiane delle risse notturne, la distruzione dei nuovi pali della piazza, appena rifatti coi fondi Unesco e già vandalizzati, le crisi dei poveri tossici o di quelli in escandescenza, i rifiuti abbandonati, le siringhe sporche di sangue, le dosi di eroina incastrate tra i mattoni delle Mura Aragonesi. A Porta Capuana c'è un Sos evidente da affrontare al più presto, anche perché, come spiega l'Assessore Comunale all'Urbanistica Carmine Piscopo, «entro la fine dell'anno il grosso dei cantieri che vediamo oggi in opera in zona saranno chiusi e completati. Stiamo procedendo per consegne parziali, per ora, come nel resto dei Lotti Unesco».