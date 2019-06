Morì mentre giocava a Portici ma la sua malattia ha salvato il fratello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 26 Giugno 2019, 07:30

Acquistare defibrillatori e collocarne sempre di più in giro. Una vera e propria missione, quella che i genitori di Andrea Pappalardo, con l'associazione «Il Cuore di Andrea», portano avanti dal 2018 con molteplici iniziative e finalità. Intento che ha spinto l'artista porticese Alberico Lombardi a organizzare uno spettacolo a Villa Savonarola in programma domani sera, che contribuirà alla raccolta fondi con la partecipazione del nefrologo Giacomo Lus e del cardiologo Vincenzo Scala.Proprio un defibrillatore avrebbe potuto cambiare il destino di Andrea, scomparso tragicamente a 27 anni durante una partita di calcio a Roma, città dove risiedeva con la sua famiglia. Un problema al cuore, o meglio, una misteriosa patologia di cui mai nessuno si era accorto in precedenza. Una storia che ha dell'incredibile, dove un evento tanto drammatico ha in realtà qualche mese dopo salvato la vita al fratello più piccolo di Andrea, Lino.